🎥 Teuns moet de duimen leggen tegen Serrano op Citadel van Namen, wereldkampioen Van der Poel vierde

Dylan Teuns heeft het werk van ploeg Israel-Premier Tech net niet kunnen afmaken in de GP de Wallonie. Hij moest in een sprint met twee de duimen leggen voor Gonzalo Serrano.

De Grand Prix de Wallonie was de derde wedstrijd van wereldkampioen Mathieu van der Poel in zijn regenboogtrui. Hij was vorig jaar de sterkste op de Citadel van Namen en behoorde dus opnieuw tot de topfavorieten.

Er reden heel wat kopgroepen weg, maar het peloton maakte zich toch weer op voor een sprint op de Citadel van Namen. Fuglsang nam het peloton op sleeptouw, zijn ploegnaam Williams nam in de laatste kilometer over.

In zijn wiel zaten De Buyst en Van der Poel en de Brit speelde het perfect. Hij liet zich uitzakken en liet het tempo zo even zakken, zijn ploegmaat Dylan Teuns maakte er gebruik van om met veel snelheid van achteruit aan te vallen.

De Spanjaard Serrano, vorig jaar nog derde, kon als enige nog komen aansluiten. De Spanjaard had geen moeite met Teuns en klopte hem in een sprintje. Jasper De Buyst vervolledigde het podium, Mathieu van der Poel eindigde als vierde.

