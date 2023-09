Nieuwe uitdager voor Wout van Aert: toprenner neemt ook deel aan EK in Drenthe

Op zondag 24 september wordt in het Nederlandse Drenthe het EK op de weg afgewerkt. Wout van Aert heeft er een ferme concurrent bijgekregen.

Zo heeft de Deense wielerbond woensdag zijn selectie bekendgemaakt. En daar zal de onvermoeibare Mads Pedersen de selectie aanvoeren. De Deen heeft al 63 koersdagen op zijn teller staan dit seizoen en reed onder meer al 12 ritten in de Giro, de Tour en het WK.

De Deen werd dit jaar al derde in de Ronde van Vlaanderen, vierde in Parijs-Roubaix en vierde op het WK op de weg in Glasgow. Andreas Kron, Mikkel Bjerg en Casper Pedersen zijn ook van de partij. Michael Mørkøv, Christopher Juul-Jensen, Mathias Norsgaard en Tobias Lund Andresen maken de Deense selectie compleet.

Met Mads Pedersen krijgen de Belgische kopmannen Wout van Aert en Arnaud De Lie er dus flinke concurrentie. Ook onder meer Olav Kooij, Rasmus Tiller en Sam Bennett komen al zeker aan de start in Drenthe.