Vingegaard lijkt het niet eens met Roglic en spreekt zich opvallend uit voor Sepp Kuss

Jonas Vingegaard sluipt dag na dag dichter bij de rode leiderstrui in de Vuelta. Zijn achterstand is nu nog maar 8 seconden op Sepp Kuss.

"De ritzege was ons hoofddoel en daarnaast wilden we de situatie, met ons drieën op 1-2-3 in het algemeen klassement, zo houden", zei Vingegaard uit bij Eurosport na de finish op de Angliru. "Het is gegaan zoals we wilden. We kunnen hier echt heel blij mee zijn."

Vingegaard kon het tempo van Roglic volgen, maar leider Sepp Kuss niet. De Amerikaan houdt nu nog maar 8 seconden over op de Deen. "Ik ben blij dat Sepp Kuss nog leider is", zei Vingegaard wel opvallend. "Ik hoop dat dat zo blijft want ik zou Sepp graag de Vuelta zien winnen."

Daardoor lijkt Vingegaard er ook niet mee akkoord dat Roglic versnelde en Kuss zo achterliet. Maar dinsdag viel Vingegaard Kuss zelf nog aan en pakte meer dan een minuut op zijn Amerikaanse ploegmaat.

Door de rit naar de Angliru staan Kuss, Vingegaard en Roglic nu op iets meer dan een minuut van elkaar. Daardoor lijken de drie nog allemaal kans te maken om de Vuelta te winnen.