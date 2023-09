De vraag van 1 miljoen beantwoord: "Het is nog niet officieel, maar hij wint de Vuelta"

In de Vuelta gaat het alleen nog maar tussen het trio van Jumbo-Visma. Wie uiteindelijk de Vuelta wint, is nog niet duidelijk. Al denkt José De Cauwer wel al wie de Vuelta zal winnen.

Na 17 ritten heeft Sepp Kuss nog steeds de rode leiderstrui in deze Vuelta. Hij heeft nog 8 seconden voorsprong op Jonas Vingegaard en 1'08" op Primoz Roglic. De rest staat minstens 4 minuten achter. Zo gaat het enkel nog tussen de mannen van Jumbo-Visma voor de eindzege, maar wie het uiteindelijk wordt, is nog koffiedik kijken.

"Het gaat nog tussen hem en Roglic", zei José De Cauwer aan Sporza. "Kuss moest op de Angliru lossen en hij gaf het signaal dat Roglic en Vingegaard niet moesten wachten."

De Cauwer denkt uiteindelijk dat Vingegaard de Vuelta zal winnen: "Volgens mij is de hiërarchie binnen de ploeg al bepaald. Vingegaard heeft de Tour al 2 keer gewonnen en is jonger. Volgens mij is hij de kopman en wint hij de Vuelta. Al is het nog niet officieel. Ze kunnen nog altijd spelen."