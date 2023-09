Evenepoel ziet ondanks goede Vuelta van Uijtdebroeks nog één groot verbeterpunt

Remco Evenepoel zal in deze Vuelta niet de beste Belg worden. Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid Cian Uijtdebroeks.

Wie voor de Vuelta had gezegd dat er drie Belgen in de top vijftien van de Vuelta zouden eindigen en Remco Evenepoel slechts de derde daarvan zou zijn, zou wellicht gek verklaard worden. Maar toch lijkt het zo te zijn met Cian Uijtdebroeks in de top 10 en Steff Cras en Remco Evenepoel op plek 11 en 15.

Remco Evenepoel is dan ook onder de indruk van Cian Uijtdebroeks, die woensdag zevende werd in de rit naar de Angliru. "Dit is zijn eerste grote ronde en hij doet het perfect. Hij klampt zo lang mogelijk aan en kiest dan voor zijn eigen tempo als hij moet lossen. Zo moet je het doen om de top 10 te halen", zegt hij bij Sporza.

In zijn eerste grote ronde doet Uijtdebroeks vooral ervaring op, in de toekomst gaat hij wellicht ook meedoen voor de eindzege in een grote ronde. "Dan moet hij aanvallender koersen. Maar momenteel is hij super goed bezig. Ik kan alleen maar chapeau zeggen", zei Evenepoel nog.