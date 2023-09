Jonas Vingegaard klaar en duidelijk over Sepp Kuss: "Iedereen kon dat vandaag zien"

Sepp Kuss lijkt dan toch op weg naar de eindzege in de Vuelta. En dat lijkt hij aan Jonas Vingegaard te mogen danken.

Jonas Vingegaard bepaalde op de slotklim het tempo in de groep met de favorieten en zat ook vaak naar Sepp Kuss te kijken. "Iedereen vandaag kon zien dat we de trui van Kuss wilden beschermen", zei de Deense Tourwinnaar achteraf.

De Deen leek met opzet ook nog wat tijd te verliezen, waardoor Kuss nu een voorsprong van 17 seconden heeft op Vingegaard. "Er komt zaterdag nog een zware rit aan, waar we voorzichtig moeten zijn. We moeten dus blijven vechten tot in Madrid", zei Vingegaard nog.

"Het is mooi om Kuss terug te kunnen betalen. Hij heeft zoveel voor mij en Primoz gedaan, dus dit doe ik graag. Dat ga ik zaterdag opnieuw met alle plezier doen, want ook dat is een zware, lange rit", besloot Vingegaard nog.