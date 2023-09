Michel Wuyts begrijpt Remco Evenepoel niet en ook het team gaat niet vrijuit: "Gewoon dom"

Remco Evenepoel is de laatste ritten vooral in de vroege vlucht te vinden. Ook op weg naar de Angliru was hij mee. Het doel was om zoveel mogelijk bergpunten te pakken.

Al voor de 1e beklimming van de dag was Remco Evenepoel mee. Hij kwam als 1e boven op de 2 beklimmingen van 1e categorie, telkens goed voor 10 punten. Zo verstevigde hij zijn leidersplaats in het bergklassement. Nadien werd hij op de flanken van de Angliru alweer gegrepen. Achteraf stelde Michel Wuyts zich vragen bij de tactiek van Evenepoel. "Als het zijn doelstelling was om zijn bergtrui veilig te stellen, heeft hij een zaakje gedaan", zei hij aan Het Laatste Nieuws. "Maar het was de verwachting dat hij voor ritwinst zou meedoen. Dan was zijn beslissing om al zo vroeg aan te vallen gewoon dom." Wuyts stelde zich ook vragen over de ploegleiding van Soudal Quick-Step: "Waarom steunen ze hem om al van zo vroeg te gaan? Ik begrijp dat niet, iemand moet hem toch zeggen dat hij zich moet inhouden." Evenepoel had volgens Wuyts meer defensief moeten rijden. "Zo kon hij nog steeds bergpunten pakken en kon hij nog eens kijken waar hij tegenover de echte toppers staat", besloot Wuyts.