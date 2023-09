Sepp Kuss twijfelt aan zichzelf voor de toekomst: "Realiseer mij dat steeds meer"

Sepp Kuss lijkt dan toch op weg naar de eindzege in de Vuelta. De Amerikaan kon in de laatste echte bergrit rekenen op de steun van zijn kopmannen Vingegaard en Roglic.

In tegenstelling tot de etappe naar de Angliru bleven Roglic en Vingegaard wel braaf bij rode trui Sepp Kuss. De Amerikaan kreeg van Vingegaard ook nog negen extra seconden, waardoor hij nu een voorsprong van 17 seconden heeft.

"Ik heb altijd vertrouwen gehad in hen dat ze mij zouden helpen. Ik heb er geen seconde aan getwijfeld. Maar het is nog altijd aan mij om de benen te hebben en om ze te volgen", zei Kuss achteraf bij onder meer HLN.

Kopman Kuss

Kuss lijkt op weg naar de eindzege in de Vuelta, maar of hij in de toekomst echt kopman is, weet hij niet. "Ik ben niet de luidste persoon in de kamer of iemand die altijd het hoogste woord wil. Ik probeer vanop een ruime afstand naar alles te kijken. Maar in sport heb je wel een killerinstinct nodig, dat realiseer ik mij steeds meer."