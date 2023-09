Wat rest voor Remco Evenepoel nog in deze Vuelta? "Dit zou nog mooi zijn"

Voor Remco Evenepoel zal het een Vuelta met 2 gezichten worden. Hij pakte al 2 ritzeges en lijkt op weg naar de bergtrui, maar een klassement zit er door een offday niet meer in.

Remco Evenepoel begon uitstekend aan de Vuelta. Hij pakte in de ploegentijdrit meteen belangrijke seconden tegenover zijn belangrijkste concurrenten en hij pakte al snel een ritzege. Ook pakte hij bij die ritzege meteen de rode trui, waarna hij die weer uit handen gaf.

Daarna bleef Evenepoel op koers voor het eindpodium of de eindzege, maar een slechte dag in de Pyreneeën besliste daar anders over en zo moest hij zich heroriënteren.

Een dag na zijn offday ging Evenepoel meteen in de aanval. Hij won de bergrit en pakte onderweg alle bergpunten mee, waardoor hij de drager van de bergtrui werd. Ondertussen heeft hij al 40 punten voorsprong en lijkt het erop dat hij dat nevenklassement zal winnen. Wat rest er dan nog voor hem in de Vuelta?

"Opnieuw in de aanval trekken, hoeft Evenepoel niet meteen te doen", vindt José De Cauwer bij Sporza. "Hij moet niet zoveel bergpunten meer pakken en zijn belangrijkste concurrenten zijn er niet echt mee bezig. Nog een etappe winnen zou mooi zijn."