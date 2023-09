🎥 Jasper Philipsen win millimetersprint met 3 in Koolskamp, Soudal Quick-Step blijft in Slovakije winnen en renster juicht te vroeg in Romandië

Jasper Philipsen heeft Koolskamp Koerse gewonnen. Hij won een millimetersprint voor Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen. In de Ronde van Slovakije won Andrea Bagioli. Een 3e ritzege op rij voor Soudal Quick-Step. In de Ronde van Romandië won Sofia Bertizzolo voor de juichende Carina Schrempf.

Koolskamp maakte zich weer op voor het Kampioenschap van Vlaanderen op Koolskamp Koerse. 11 ronden waren goed voor 165 km en er waren heel wat topsprinters naar Koolskamp afgezakt.

Een vroege vlucht van 4 kleurde de wedstrijd, maar de sprintersploegen behielden altijd controle en het verschil met de koplopers schommelde de hele tijd tussen 1 à 2 minuten. Net voor de ronde werden de laatste vluchters al gegrepen en zo was een massasprint onvermijdelijk.

Soudal Quick-Step won het gevecht in de voorbereiding en Fabio Jakobsen zat in een zetel. Hij leek het te halen, maar Jasper Philipsen en Dylan Groenewegen kwamen nog opzetten. Het werd uiteindelijk een fotofinish met 3. Die duidde uiteindelijk Philipsen aan. Hij won voor Groenewegen en Jakobsen.

In de Ronde van Slovakije waren ze aan de 3e rit toe. Het ging richting Martin voortdurend op en af met op 11 km van de streep nog een pittige klim. De vroege vlucht van 5 werd net voor de laatste klim van de dag gegrepen. Daar viel Milan Vader aan. Hij kreeg onder meer Andrea Bagioli en leider Rémi Cavagna mee.

In de afdaling kwamen nog enkele renners aansluiten en er ontstond een nieuwe kopgroep. Die bestond uit Bagioli, Cavagne, Stefan Küng en Michele Gazzoli. Bagioli won uiteindelijk de sprint met 4 en zo blijft Soudal Quick-Step in Slovakije heersen. Een achtervolgende groep strandde nog in het wiel en Cavagna blijft leider.

De vrouwen begonnen aan hun Ronde van Romandië. De 1e rit was in en rond Yverdon-les-Bains. Clara Honsinger vormde de vlucht van de dag, maar werd net voor de finale alweer gegrepen. Nadien waren er heel wat aanvallen. Vooral Katarzyna Niewiadoma was actief. Ze viel verschillende keren aan, maar ze kon nooit wegblijven.

In de slotkilometers viel Carina Schrempf nog aan. Ze reed zo'n 10 seconden bij elkaar en het peloton had haar handen vol met de Oostenrijkse. Ze leek het ook te halen en stak haar handen in de lucht, maar dan zag ze dat Sofia Bertizzolo haar al voorbij was. De Italiaanse won en is ook de 1e leidster in Zwitserland.