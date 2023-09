Remco Evenepoel verklaart gebaar door te zeggen waar hij ijzersterk in is en neemt het op voor zijn entourage

Remco Evenepoel is de man die al wel eens met opvallende gebaren uitpakt. Hij en zijn entourage moesten aardig wat kritiek incasseren, maar hun antwoord mag gezien worden.

Er was het moment waarop hij een verzorger duidelijk maakte om een drinkbus te geven aan een renner van een andere ploeg. Er was de O voor Oumi. En er was op weg naar zijn derde ritzege ook een moment waarop Evenepoel naar zijn hoofd wees. Om te zeggen: toch verstandig gekoerst hé, of zoiets.

Uit bepaalde hoeken werd Evenepoel de voorbije dagen verweten dat hij niet slim koerste. In Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad verklaart de drievoudig ritwinnaar dat hij met dat laatste gebaar wou bewijzen dat hij mentaal behoorlijk ontbreekbaar is. "En over een heel sterk hoofd beschik", klinkt het nog in HLN.

KRITIEK BRUYNEEL OP PLOEGLEIDING SOUDAL QUICK-STEP

"Het is makkelijk om iemand neer te halen, op basis van resultaten." Kritiek werd niet enkel aan Evenepoel zelf gericht. Ook aan de ploegleiding door bijvoorbeeld Johan Bruyneel. "De ploegleiders maken altijd een plan op. Met een plan achter dat plan", beweert Evenepoel in diezelfde krant echt wel goed voorbereid te zijn op de ritten.

"Klaas Lodwyck, Geert Van Bondt en Iljo Keisse kennen me door en door. Als ik 's morgens opsta, zien ze meteen hoe ik me voel. En weten ze wat ze mogen verwachten. Ze doen hun job perfect, kijk naar wat het heeft opgeleverd. Ik denk dat ze absoluut geen kritiek verdienen", neemt de renner het voor hen op.