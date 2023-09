Loon naar werken voor Nederlander: Evenepoel grijpt nét naast vierde ritzege

In de Vuelta a Espana waren we klaar voor de 20e en voorlaatste etappe. Een laatste kans om nog voor verschillen te zorgen in het klassement, want over heel wat hoogtemeters.

Etappe 20 was er eentje van meer dan 200 kilometer en bracht de renners van Manzanares El Real naar Guadarrama. Met maar liefst tien beklimmingen onderweg - zij het allemaal van derde categorie - was het een rit die als een pittige klassieker aandeed. Een vlucht van maar liefst 31 renners trok ten strijde in verschillende stationnetjes en mocht vooruitblijven van Jumbo-Visma - de kloof werd uiteindelijk meer dan tien minuten en zo schuift Evenepoel nog op naar plaats 12 in het klassement. Poels haalt het Maar het ging voorin natuurlijk vooral over de ritzege. Op de laatste beklimming zonderden vijf renners zich af, met daarbij Remco Evenepoel, een opnieuw sterke Wout Poels en verder ook Lennert Van Eetvelt, Pelayo Sanchez en Marc Soler. We kregen uiteindelijk een sprint met vijf. Daarin trok Wout Poels vanop 400 meter van de streep ten strijde en hij kon uiteindelijk nipt Evenepoel afhouden. In het peloton zonderden de favorieten zich af van de rest, maar de eindzege van Sepp Kuss kwam niet in het gedrang.