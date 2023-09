Wielerlegende lovend voor Evenepoel, maar is ook realistisch: "Er is geen twijfel mogelijk"

Remco Evenepoel boekte donderdag zijn 50ste profoverwinning. Fabian Cancellara is onder de indruk van de Belgische kampioen.

"Het is indrukwekkend om te zien hoeveel hij al gewonnen heeft", zei Cancellara bij de RTBF. De Zwitser, die zelf vier keer wereldkampioen tijdrijden werd (2006, 2007, 2009 en 2010), is ook erg onder de indruk van de tijdrit van Evenepoel.

"Het is fenomenaal om zo sterk te zijn op de tijdritfiets op slechts 23-jarige leeftijd", zei Cancellara. "Hij is zo leuk om naar te kijken, hij is heel compleet. Hij is een interessante renner."

Cancellara heeft met het Zwitserse Tudor nu ook zelf een wielerploeg. Net als vele andere CEO's van ploegen zou hij Evenepoel er maar wat graag bij hebben. "Maar er is geen twijfel mogelijk, hij is niet beschikbaar."