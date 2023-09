De Cauwer totaal akkoord met keuze Evenepoel maar ziet ook belangrijk punt: "Daar mogen ze nu niet mee afkomen"

Zowat alle keuzes van Remco Evenepoel worden onder het daglicht gehouden. José De Cauwer is het met één van zijn beslissingen volledig eens, maar ziet ook nog een belangrijk leerproces voor de deur staan.

Remco Evenepoel gaat er in dit najaar de Ronde van Lombardije nog bijnemen. José De Cauwer schaart zich hierachter in zijn commentaren tijdens de VRT-uitzending van de voorlaatste Vueltarit. "Waarschijnlijk kunnen ze hier lessen uit leren, maar Lombardije staat dat alleszins niet in de weg. Ik zou ook nog doorgaan tot Lombardije."

De Cauwer duidt wel een belangrijk punt aan dat Evenepoel moet leren. "Je moet als renner leren omgaan met de belangrijkheid van een koers. Het is net alsof er alleen maar gekoerst kan worden als je voor de volle 100 procent in orde bent. Ligt er nog een haartje verkeerd, want anders kan ik niet koersen?" Dat moet je vermijden."

EVENEPOEL OP ZOEK NAAR RUST EN RELATIVITEIT

Leren relativeren dus. "Ja, wellicht kan alles beter, maar waar stopt het? Je moet ook leren tevreden te zijn met jezelf, je voorbereiding en de omstandigheden. Die kunnen niet altijd 100 procent zijn. Aan de start denkt iedereen wel dat dit of dat beter had gekund. Je moet vooral rust vinden bij jezelf."

Evenepoel kaartte echter een chaotische voorbereiding aan als reden voor zijn offday, maar had vooraf gezegd enkel naar de Vuelta te zijn als zijn voorbereiding prima verliep. "Evenepoel was goed voorbereid op deze Vuelta. Daar mogen ze nu niet mee afkomen.