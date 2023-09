CEO van Jumbo-Visma twijfelt aan Remco Evenepoel: "Dat is in het verleden al vaker bewezen"

Jumbo-Visma domineerde de Vuelta met vijf ritzeges en ook nog eens alle plaatsen op het eindpodium. Voor Remco Evenepoel was het een Vuelta met twee gedachten.

Remco Evenepoel draaide na zijn verplichte opgave in de Giro de knop om naar de Vuelta. De titelverdediger van vorig jaar wou opnieuw een gooi doen naar de eindzege en kon zich nu meten met Tourwinnaar Jonas Vingegaard.

Maar in de 13de rit zakte Evenepoel door het ijs en verloor hij bijna 27 minuten. En dat had Jumbo-Visma CEO Richard Plugge zien aankomen. "Het verraste me niet dat hij tijd verloor, maar ik keek wel op van het grote tijdverlies", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Is Evenepoel wel ronderenner?

En dus blijven zowel Jumbo-Visma als Evenepoel in het ongewisse over hoe sterk de Belgische kampioen is tegen de echte wereldtoppers. "Hij moet het nog bewijzen tegen de Vingegaards, de Pogacars en de Roglicen van deze wereld."

Plugge ontkent niet dat Evenepoel een van de sterren is van het hedendaagse wielrennen en één van de beste renners in het ééndagswerk. "Alleen is een drieweekse ronde iets specifieks. Dat is in het verleden al vaker bewezen."