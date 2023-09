Emotionele Van Aert kan het haast maar over één ding hebben: "Hij heeft zo veel tegenslag gehad, het is onrechtvaardig"

Een medaille erbij, maar dat heeft er weinig mee te maken dat we een emotionele Wout van Aert te zien kregen. Dat ging uiteraard over het nieuws over Nathan Van Hooydonck.

Van Aert reed op de EK-tijdrit naar een derde plek, maar vocht achteraf bij Sporza tegen de tranen en had het vooral over het feit dat ploegmaat Van Hooydonck moet stoppen met koersen. "Da's heel droevig nieuws, op de tweede plaats. Het goede nieuws is dat Nathan er nog is. Het heeft aan een zijden draadje gehangen."

Het is inderdaad belangrijk om vooral het goede te onthouden, al is dat niet altijd makkelijk. "Ik ben heel dankbaar dat hij zich daar door heeft kunnen vechten, maar het is voor hem een enorme klap dat hij zijn passie niet meer ga kunnen beoefenen. Hij heeft al zo veel tegenslag gehad, het is echt onrechtvaardig."

VAN AERT VERLIEST BESTE PLOEGMAAT

Van Aert leeft vooral mee met Van Hooydonck en met wat hem overkomt. Al is het zeker zo dat ook de teamgenoten bij Jumbo-Visma het effect van zijn afscheid zullen ondervinden. "Ik zal mijn beste ploegmaat verliezen, ik heb het er toch moeilijk mee."

Gevraagd naar zijn prestatie over de tijdrit zei Van Aert ook daar nog wel een woordje over. "Ik denk dat er niet meer in zat. Ik was snel gestart, dat was ook nodig op dit parcours. De laatste elf kilometer was één stuk rechtdoor. Ik wist dat daar de beslissing ging vallen en daar viel ik stil. Ik denk dat dit parcours niet loog."