Nog koers in de Benelux: duel Thijssen-Groenewegen na verloop dat boekdelen spreekt, Benoot rijdt elders top 5

Naast het EK tijdrijden in Nederland nog koers in de Benelux. Thijssen en Groenewegen deden bijvoorbeeld een gooi naar de Omloop van het Houtland. In Luxemburg was Benoot dan weer goed voor een top 5.

Omloop van het Houtland Zeg niet zomaar sprintersfestival tegen Omloop van het Houtland. Het koersverloop was al pittig waardoor er slechts een beperkt groepje overbleef. Door de oplopende aankomst moest er dan nog danig in het krachtenarsenal getast worden. Zo was het bijvoorbeeld een te lastige sprint voor Tim Merlier om echt mee te doen voor de prijzen. De rappe man van Soudal Quick-Step werd achtste. Intermarché hield met Thijssen en Marit twee sprinters op de voorposten. Thijssen haalde het in een duel om de zege nipt van Groenewegen, de derde plek was voor Beullens. Ronde van Luxemburg De Ronde van Luxemburg begon met een rit die uitdraaide op een groepssprint, waarin vooral wel sterke mannen zich na het overleven van vijf beklimmingen op de voorste rijen begaven. De Nieuw-Zeelander Strong bewees zijn naam niet gestolen te hebben. Kragh Andersen en Aranburu werden tweede en derde, Benoot vijfde.