"Dat zou een verplicht vak op school moeten zijn": dokter pleit voor verandering na het drama voor Nathan Van Hooydonck

Nathan Van Hooydonck is plots moeten stoppen met koersen. Na een hartaanval werd een inwendige defibrillator bij hem geplaatst. Zo is koersen niet meer mogelijk. Er wordt ook al geopperd om meer op hulp in te zetten.

Ondertussen werd er al de vraag gesteld of het drama voor Nathan Van Hooydonck kon vermeden worden. "Ik denk van niet. Iemand die op zo'n niveau koerst, is beter gescreend dan wie dan ook", was het antwoord van Kris Van Der Mieren, bondsdokter van Belgian Cycling, bij Sporza duidelijk. Van Der Mieren wou ook een oproep doen: "Als sportartsen benadrukken we dat er zoveel mogelijk mensen moeten kunnen reanimeren. Bij Van Hooydonck was dat ook het geval. Hij heeft zijn leven aan een snelle reanimatie te danken." Ook stelde Van Der Mieren dat er bij hen in de volgwagen altijd een defibrillator aanwezig is. "We nodigen alle federaties uit om reanimatie aan te leren. Het zou een verplicht vak op school moeten zijn", besloot hij.