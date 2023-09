Dokter legt uit waarom koersen met een defibrillator voor Nathan Van Hooydonck uitgesloten is

Nathan Van Hooydonck moest noodgedwongen stoppen met koersen. Een hartafwijking en defibrillator maakten het hem onmogelijk. De bondsdokter van Belgian Cycling geeft uitleg.

"Koersen met een defibrillator is uitgesloten", vertelde Kris Van Der Mieren, bondsdokter van Belgian Cycling aan Sporza. Hij wees naar het gevaar als zo'n defibrillator tijdens een afdaling van een col zou afgaan. "Dan kan je vallen en breng je jezelf en de andere renners in gevaar."

Daardoor moet Nathan Van Hooydonck plots stoppen. Het helpt al niet dat hij aan wielrennen doet. "Bij het voetbal is dat anders", ging Van Der Mieren verder. "Als je een schok krijgt, dan zak je door je knieën, maar je brengt dan niet jezelf of andere sporters in gevaar."

Wat kan de oorzaak van een aandoening zijn? "Het kan een virale infectie of een aangeboren afwijking die onder de radar is gebleven, zijn", aldus Van Der Mieren. "Ook heb je zaken die het dan kunnen uitlokken en intensieve inspanningen kunnen dan een trigger zijn."

Recreatief sporten mag Van Hooydonck nog doen. "Dat is zelfs aangewezen. Maar competitie is helaas uitgesloten", besloot Van Der Mieren.