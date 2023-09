Lotte Kopecky kijkt ontgoocheld op EK-tijdrit terug en wil zaterdag voor de laatste keer nog eens knallen

Lotte Kopecky is op het EK tijdrijden 5e geëindigd. Achteraf was ze ontgoocheld over het resultaat. Zaterdag rijdt ze nog de wegrit.

Op het EK tijdrijden was er niets aan Marlen Reusser te doen. Ze was voor al de rest een klasse te sterk. Achter haar draaide het voor zilver en brons op een secondenspel uit. Lotte Kopecky kwam voor een medaille uiteindelijk 5 seconden tekort. "Eigenlijk kijk ik met niet zo'n goed gevoel op mijn resultaat terug", reageerde Kopecky ontgoocheld bij Het Nieuwsblad. "Vanaf plek 2 lag het dichtbij elkaar en dan is het resultaat wel jammer." Al begon Kopecky ook al snel te relativeren: "Tijdrijden is een heel eerlijke discipline. Ik zou niet weten waar ik 5 seconden sneller had kunnen rijden en heb alles gegeven. Ik denk niet dat ik me iets kan verwijten." Zaterdag is er nog de wegrit en daar wacht Kopecky een nieuwe kans om een medaille te pakken. Op en rond de VAM-berg behoort ze tot de topfavorieten. "Het wordt de laatste keer dit seizoen. We zullen er nog eens met de volle goesing voor gaan en ik ben in ieder geval hongerig", besloot ze.