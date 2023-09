Alec Segaert baalt na gemiste dubbel op het EK en wijst naar concurrenten: "Al heel het jaar het geval"

De Belgische beloften hebben geen rol van betekenis gespeeld op het EK wielrennen. Alec Segaert greep zo ook naast de dubbel.

Alec Segaert pakte woensdag voor de tweede keer de Europese titel bij de beloften in het tijdrijden en wilde in de wegrit voor de dubbel gaan. Maar het peloton misrekende zich en zo ging vluchter Henrik Pedersen met de Europese titel lopen. Segaert bolde als 24ste binnen op 47 seconden.

"Het was een moeilijke koers", reageerde Alec Segaert bij VTM Nieuws. "Er was niet echt een ploeg die de organisatie op zich nam en initiatief nam. Dat is al een beetje het hele jaar het geval, die afwachtende houding."

Bij heel wat favorieten was de tank op twee ronden van het einde leeg en counterden de grote landen elkaar wat. En zo bleef er een te grote groep over in de finale en reden ze het gat niet meer dicht. "Ik had er wel iets meer van verwacht", zei Segaert nog.

Segaert denkt ook dat er bij een zwaardere koers en met meer wind nog wat meer mogelijk was geweest. "Maar ik miste ook wel wat frisheid, doordat er maar één dag tussen de tijdrit en de wegrit zat."