Tourwinnaar neemt met veel emoties afscheid van 'bodyguard'

Het nieuws rond Nathan Van Hooydonck heeft er in het peloton flink op ingehakt. Zeker ook bij zijn eigen ploeg.

Wout van Aert was zichtbaar aangedaan toen duidelijk werd dat het einde carrière was voor Nathan Van Hooydonck. En hij is niet de enige.

Ook de rest van Jumbo-Visma gaat Van Hooydonck missen als ploegmaat. Tourwinnaar Jonas VIngegaard had het ook niet makkelijk.

Bodyguard

"'Mijn goede vriend en bodyguard Nathan. Ik ga je missen aan mijn zijde in het peloton, maar ik ben vooral blij dat je je leven kunt voortzetten met je vrouw en baby", had Vingegaard duidelijk gemaakt via Instagram.

En het nieuws heeft er bij hem zeker diep op ingehakt, zoveel is duidelijk. Ploegleider Frans Maassen heeft in de Scandinavische media het beeld bevestigd dat de twee goede vrienden waren.