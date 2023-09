Arnaud De Lie is niet zeker van zichzelf voor het EK: "Dat is niet in mijn voordeel"

Arnaud De Lie rijdt met het EK voor het eerst een kampioenschap bij de profs. Toch is de jonge Belg niet helemaal zeker over zijn winstkansen.

De koers bij de mannen elite is zondag de afsluiter van het EK in het Nederlandse Drenthe. De voorbije wegwedstrijden hebben geleerd dat een sprint met een redelijke groep niet uitgesloten is. Maar De Lie twijfelt aan een echte massasprint.

Hij gelooft meer in een sprint van een man of tien tot twintig. De Lie heeft al iets in gedachten. "Het ideale scenario zou zijn als ik op de klim in het wiel van Mads Pedersen kan zitten. Als ik wil winnen, moet ik daar uit komen", zegt hij bij Wielerflits.

Maar De Lie ziet ook een nadeel voor zichzelf om een eventuele sprint te winnen. "Het is 'maar' tweehonderd kilometer lang. Dat is niet in mijn voordeel, want daardoor denken meer renners dat ze kunnen winnen."