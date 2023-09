🎥 Puck Pieterse knipoogt naar Mathieu van der Poel: "Opgepast"

Geen EK wielrennen voor Mathieu van der Poel. Hij rijdt dit weekend, net als Puck Pieterse, het Olympische testevent in het mountainbiken.

In Élancourt, zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van Parijs, vindt dit weekend het Olympische testevent voor de Olympische Spelen van 2024 plaats. Heel wat toppers zijn er aanwezig met onder meer Van der Poel, Pidcock, Ferrand-Prévot en Pieterse.

Net als in het veldrijden maakte Pieterse naar goede gewoonte een video van het hele parcours. En daaruit blijkt dat het een vrij technisch parcours is met heel wat pittige afdalingen. Halfweg de koers is er een opvallende passage.

Plankje

In een bocht is er de keuze om te jumpen of via een plank naar beneden te rijden. Pieterse koos ervoor om te jumpen, maar waarschuwde wel. "Opgepast, ze gaan dat plankje weghalen. Dat hebben ze er gelegd voor de oefenritten, maar straks is het weg. En om te springen is het vrij ver."

Mathieu van der Poel was tijdens de Olympische Spelen in Tokio ook verrast door een plank. Tijdens de verkenning lag er ook een plank, maar die werd tijdens de wedstrijd weggehaald. Dat wist Van der Poel niet en hij kwam zwaar ten val en moest opgeven.