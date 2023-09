Wout van Aert speelt open kaart over de beschuldigingen aan adres van zijn ploeg en bekijkt het langs twee kanten

Zonder dat hij er zelf bij betrokken was, zag Wout van Aert hoe zijn ploeg beschuldigingen heeft moeten trotseren over mechanisch dopinggebruik. De Belg heeft er nu ook zelf op gereageerd.

Dat deed Van Aert dit weekend in Het Nieuwsblad. De algemene teneur bij hem: begrip voor de discussie, maar ook wel een pleidooi voor onderbouwde meningen. Van Aert geeft toe dat hij er ook over zou praten hoe snel Jumbo-Visma rijdt, als hij voor een andere ploeg zou uitkomen.

VAN AERT VINDT BESCHULDIGING PINEAU UIT DE LUCHT GEGREPEN

De Belgisch kampioen tijdrijden snapt dat het een gespreksonderwerp is, maar is niet gevonden voor dingen die totaal uit de lucht gegrepen zijn. De beschuldiging geuit door Jérôme Pineau is volgens hem zo'n geval. De Fransman zag in een demarrage van Sepp Kuss tijdens de Vuelta het gebruik van mechanische doping.

Van Aert beseft dat zo'n dingen allemaal te maken hebben met de geschiedenis van de sport. Wanneer elke straffe prestatie per definitie in vraag gesteld zou worden, is dat de koers tekortdoen, vindt Van Aert.