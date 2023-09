Patrick Evenepoel over fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma: "Wij zijn geschrokkken"

Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step zouden praten over een mogelijke fusie. Patrick Evenepoel viel uit de lucht.

Het nieuws over de fusie van Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step sloeg zondagavond in als een bom in de wielerwereld. Er zouden gesprekken gevoerd worden over een mogelijke fusie, dat werd bevestigd aan WielerFlits en HLN.

Er zijn echter nog veel problemen die opgelost moeten worden voor het effectief tot een fusie komt. Net als Patrick Lefevere waren Patrick en Remco Evenepoel zondag aanwezig bij Anderlecht-Club Brugge en reageerde vader Evenepoel kort op het nieuws.

"We zijn geschrokken, Remco ook. Wij weten van niets" zei Patrick Evenepoel kort bij Sporza. Remco Evenepoel samen met Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Sepp Kuss en Wout van Aert zouden namelijk wel heel veel kopmannen zijn in één ploeg.