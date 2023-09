Wout van Aert dolt na het EK: "Moeten we in ons contract laten zetten"

De Belgen grepen met Wout van Aert naast het goud op het EK. Dat zal Jumbo-Visma echter worst wezen, zij stonden opnieuw met drie renners op het podium.

Vorig jaar in de eerste rit van Parijs-Nice bezette Jumbo-Visma een van zijn eerste keren het volledige podium. Van Aert, Laporte en Roglic kwamen toen alleen binnen, Laporte kreeg toen de zege en de leiderstrui cadeau.

In de Vuelta van dit jaar deden Roglic, Vingegaard en Kuss dat een paar keer over, met het orgelpunt op het eindpodium. Ook op het EK in Drenthe was het opnieuw van dat, nu met Laporte, Van Aert en Kooij.

"In het rondewerk is het ons voorgedaan, dus we dachten: laten we dat voorbeeld maar volgen", zei Olav Kooij bij In de Leiderstrui. "Zonder dollen: uiteindelijk zijn we hier allemaal voor ons land en hebben we onze eigen belangen. Maar dit geeft wel de kracht van Jumbo-Visma aan."

Voor Wout van Aert was de zoveelste tweede plaats op een kampioenschap pijnlijk, maar ook hij kon wel lachen om de nieuwe dominantie van Jumbo-Visma. "Dat moeten we maar eens in ons contract laten zetten, haha!"