Philippe Gilbert en gezin bedreigd met luchtdrukpistool na verkeersagressie

Philippe Gilbert is in februari samen met zijn gezin bedreigd in Frankrijk. De dader is intussen al veroordeeld.

Volgens de Franse krant Le Dauphiné Libéré zouden de feiten zich op 5 februari afgespeeld hebben. Gilbert was met zijn gezin onderweg op een provincieweg tussen Manosque en Villeneuve in het zuiden van Frankrijk. Een 20-jarige vond dat Gilbert te traag reed, sneed hen de pas af en stapte uit. De 20-jarige chauffeur bedreigde nadien Gilbert en zijn gezin met een luchtdrukpistool, maar loste geen schoten. Hij stapte nadien terug in zijn wagen en vluchtte weg. Gilbert bleef bijzonder kalm en filmde een deel van het vooral. De ex-renner kon ook de nummerplaat van de auto doorgeven aan de Franse politie, waardoor die hem kon identificeren en oppakken. Intussen is de chauffeur in kwestie veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. Daarnaast heeft hij ook een verbod om wapens te bezitten en werd zijn rijbewijs gedurende lange tijd ingetrokken.