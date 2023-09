Pieter Serry reageert op eigen manier op geruchten: "Ik heb bij Jumbo getekend"

De berichten over de mogelijke fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma zorgen vooral bij de Belgische ploeg voor onrust. Ieder gaat er op zijn eigen manier mee om.

De toekomst van de renners van Soudal Quick-Step is door een mogelijke fusie met of een overname door Jumbo-Visma plots onzeker geworden. De renners weten zelf niet veel meer dan wat er in de media verschijnt.

Pieter Serry gaat dan ook op zijn manier om met de situatie. "Wat ik kan zeggen over de hele situatie? Dat ik bij Jumbo getekend heb en aan kassa 13 mag gaan staan. Neen, ik kan niets vertellen want we hebben geen hard nieuws", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Serry heeft nog maar net zijn contract met twee jaar verlengd bij Soudal Quick-Step en vreest dan ook niet voor zijn toekomst. Hij wijst onder meer naar het feit dat Lefevere altijd goed voor zijn renners en personeel heeft gezorgd en dat hij dat nu weer zal doen.