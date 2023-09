Nog veel werk voor Intermarché-Circus-Wanty: deze renners moeten nog uitkijken naar een nieuw contract

Intermarché-Circus-Wanty is zijn team voor 2024 nog aan het samenstellen. Zo zijn er nog enkele plaatsen over en zijn er nog enkele renners die niet weten waar hun toekomst ligt.

Momenteel heeft Intermarché-Circus-Wanty 24 renners voor 2024 onder contract staan. Zo zijn er nog enkele plaatsen vrij om het team te vervoegen. Daarnaast zijn er nog 5 renners die einde contract zijn, maar officieel nog geen contract voor volgend seizoen hebben.

Zo is er Rui Costa. Hij probeerde in 2023 zijn carrière te herlanceren en begon uitstekend aan het seizoen met een zege in Mallorca. Recent won hij ook een rit in de Vuelta en momenteel zijn de onderhandelingen over een nieuw contract bezig. In Portugese media gaf Costa al aan dat hij graag wil blijven.

Daarnaast is er Julius Johansen. Ook hij is einde contract en het ziet ernaar uit dat hij andere oorden zal moeten opzoeken. Volgens Deense media zal hij waarschijnlijk niet bijtekenen.

Ten slotte zijn er nog Loïc Vliegen, Aimé De Gendt en Louis Meintjes. Ook zij zijn einde contract, maar het is momenteel nog onduidelijk waar hun toekomst ligt.