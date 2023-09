Openhartige Patrick Lefevere: "Ik heb het ondertussen ook wel een klein beetje heb gehad"

De gesprekken over een fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step lijken dan toch te kloppen. En zo lijkt Patrick Lefevere uit de wielerwereld te verdwijnen.

Of de fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step helemaal zal doorgaan is nog niet duidelijk. Patrick Lefevere wil daar ten laatste maandag uitsluitsel over hebben. Maar hij denkt dus toch na over een mogelijk einde van het tijdperk Lefevere.

Vooral de leeftijd van Lefevere, die in januari 69 wordt, begint te spelen. "Die leeftijd speelt en ik mag zeggen dat ik het ondertussen ook wel een klein beetje heb gehad. Weet je wat er de laatste dertig jaar alleen al in mijn professionele leven is gebeurd?", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Lefevere verwijst onder meer naar de opstart van zijn eigen Domo-ploeg, de fusie met Lotto-Domo, daarna stapte hij over naar Quick-Step-Davitamon. Daarna ontplofte het daar en begon hij een nieuwe ploeg met Latexco, om uiteindelijk Marc Coucke binnen te halen.

En dan waren er nog perikelen met Johan Museeuw, Frank Vandenbroucke en Tom Boonen. "Ik heb al een paar toeken op mijn bakkes gekregen en een paar keer in de touwen gehangen. Maar mijn ploeg heb ik nooit in de steek gelaten."