🎥 Na de val en indrukwekkende sprint van vorig jaar: Arnaud De Lie wil mijlpaal bereiken in thuisregio

Arnaud De Lie is opnieuw aan een bijzonder goed seizoen bezig. In de Famenne Ardenne Classic gaat hij op zoek naar zijn tiende zege van het seizoen.

Arnaud De Lie mocht in september twee keer zegevieren. In de GP van Quebec boekte hij zijn eerste zege in de WorldTour, donderdag was hij nog de beste in het Circuit Franco-Belge. Twee keer won De Lie met een sterke sprint bergop.

Op de eerste dag van oktober gaat De Lie op zoek naar zijn tiende zege van het seizoen in de Famenne Ardenne Classic. Vorig jaar viel De Lie in de laatste bocht, maar sprong meteen weer op zijn fiets. Hij sprintte uiteindelijk nog naar plek 15.

"Ik start in Marche-en-Famenne zeker niet met revanchegevoelens", zei De Lie na het Circuit Franco-Belge. "We zullen starten met een mooie ploeg, de hele startlijst oogt overigens sterk. Ik zit dit seizoen aan negen zeges en wil nog meer overwinningen pakken."

Laporte, Girmay en Groves aan de start

De startlijst is inderdaad erg sterk met onder meer Europees kampioen Christophe Laporte (Jumbo-Visma), uittredend winnaar Axel Zingle (Cofidis) en snelle sprinters Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) en Pascal Ackermann (UAE Team Emirates).

De indrukwekkende sprint van De Lie in 2022