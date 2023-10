Wout van Aert in opvallend gezelschap gezien dat zowaar een link heeft met de Belgische toppolitiek

Wout van Aert maakt voor iedereen wel tijd, bekend of onbekend. Ook wie een link met de Belgische politiek heeft, wil graag met hem op de foto, zo blijkt.

Thomas Dermine heeft een opvallende foto gedeeld op zijn sociale media. Het is een foto met zijn vader en Wout van Aert. Dermine is een PS-politicus die in de federale regering zetelt als Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen en is belast met Wetenschapsbeleid.

"Mijn vader die met de fiets rijdt, rustig aan de kust", schrijft Dermine junior bij de afbeelding. Dat ook Van Aert op die foto staat, zullen we maar een toevalligheid noemen. Hem kent iedereen natuurlijk sowieso. Uit de achtergrond kan inderdaad afgeleid worden dat de foto genomen is aan de Belgische kust.

Mon père qui fait du vélo tranquille à la mer 😍😍😍 pic.twitter.com/RAY2OmXTab — Thomas Dermine (@ThomasDermine) September 30, 2023

Het is dus niet meteen duidelijk wanneer deze juist genomen is, want inmiddels vertoeft Wout van Aert alweer in Italië. Daar begint een nieuw blok aan wedstrijden, met maandag al de Coppa Bernocchi, een eendagswedstrijd waarin Van Aert één van de grote favorieten is.