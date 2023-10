Hilaire Van der Schueren verraste iedereen: "Zelfs de renners wisten van niets"

Hilaire Van der Schueren (75) heeft zijn laatste koers als ploegleider al afgewerkt. Dat deed hij in alle stilte.

Hilaire Van der Schueren had eerder al aangekondigd dat hij eind dit jaar zou stoppen als ploegleider, maar had hij nooit gezegd wanneer. Dat blijkt nu Zwevezele Koers geweest te zijn op 22 september, gewonnen door Gerben Thijssen van Intermarché-Circus-Wanty.

Van der Schueren heeft bewust niet gezegd over wat zijn laatste koers zou zijn. "Voor mij moesten we daar niet te veel tralala rond maken. Achteraf is er eigenlijk niets gebeurd. Logisch ook, want de renners wisten van niets. Pas even nadien is dat aan hen gecommuniceerd", zegt hij bij Wielerflits.

Het deed Van der Schueren wel deugd dat de ploeg de laatste twee koersen die hij in de auto zat als ploegleider won. Want Thijssen won naast Zwevezele Koers ook de Omloop van het Houtland. "Dat maakte het een mooi afscheid."