Wout van Aert bijzonder dankbaar na nieuwe zege in moeilijk seizoen: "Ik wil deze zege opdragen"

Wout van Aert heeft met de Coppa Bernocchi zijn vijfde overwinning van het seizoen gepakt. Voor Van Aert een deugddoende zege.

Wout van Aert was vooraf de grote favoriet voor de zege in de Coppa Bernocchi en hij maakte het ook waar. In de finale kon hij rekenen op zijn ploegmaats Jan Tratnik en Tiesj Benoot, Van Aert maakte het vervolgens zelf af in de sprint.

"Het is een mooi gevoel, vooral na zo'n seizoen waarin ik vaak net naast greep. Het is tof om de handen dan nog eens de lucht in te steken, vooral na deze teamprestatie", zei Van Aert achteraf.

"Ik wil deze zege opdragen aan de mensen die in mij zijn blijven geloven. Mijn familie, mijn trainer Marc (Lambrechts, nvdr.) en de ploeg. In deze koers waren we allemaal alleen maar bezig met het controleren van de koers, dus het is heel mooi dat we het zo af kunnen ronden."

Nood aan rust

Van Aert is zo goed begonnen aan zijn Italiaanse week. Donderdag rijdt hij nog Gran Piemonte, zondag volgt het WK gravel. "Maar daarna kijk ik ook wel uit naar wat rust. Dan wil ik mijzelf ook weer verbeteren richting komend seizoen, maar op dit moment zit ik nog met mijn hoofd bij dit jaar."