Jasper Philipsen weet hoe hij Remco Evenepoel wél kan kloppen in de Kristallen Fiets

Jasper Philipsen is sinds woensdag de internationale zegekoning van 2023. Maar in de Kristallen Fiets moest hij het wel afleggen tegen Remco Evenepoel.

Philipsen won dit jaar onder meer twee ritten in Tirreno-Adriatico, de Classic Brugge-De Panne, de Scheldeprijs, vier ritten in de Tour en de groene trui. Philipsen werd ook vierde in Gent-Wevelgem en tweede in Parijs-Roubaix.

Toch moest hij het in de Kristallen Fiets afleggen tegen Remco Evenepoel, die Luik-Bastenaken-Luik won en wereldkampioen tijdrijden werd. Daarnaast won Evenepoel ook nog twee ritten in de Giro en drie ritten in de Vuelta.

Monument

"Remco verdient hem natuurlijk", zegt Philipsen bij Het Nieuwsblad. "Om daarvoor in aanmerking te komen, zal ik naast Tourritten nog meer kwaliteit in mijn palmares moeten steken. Een klassieker of een Monument, bijvoorbeeld."

Met zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix kwam Philipsen dit jaar al dicht bij een zege in een Momunent, enkel zijn ploegmaat Mathieu van der Poel was beter. Ook Milaan-Sanremo zou in de toekomst een doel worden.