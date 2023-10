Ploegleider van Gerben Thijssen spreekt zich uit over extra maatregelen na racistisch incident

Gerben Thijssen en zijn Estse ploegmaat Madis Mikhels zijn door Intermarché-Circus-Wanty uit de selectie gezet voor de Ronde van Guangxi na een racistisch gebaar. Ploegleider Pieter Vanspeybrouck noemt het een jeugdzonde.

Thijssen had op zijn Instagram een video geplaatst van zijn ploegmaat Mikhels die met zijn vingers aan zijn ogen trok en zo spleetogen vormde. De video ging al snel viraal en Intermarché-Circus-Wanty liet de video verwijderen.

Thijssen en Mikhels werden uit de selectie gehaald voor de Ronde van Guangxi en op een vliegtuig naar huis gezet. "Uiteraard hebben ze geen slechte bedoelingen gehad. Het zijn geen racisten, hé.", zegt ploegleider Vanspeybrouck bij HLN.

Extra maatregelen

Intermarché-Circus-Wanty excuseerde nadrukkelijk bij de Chinese bevolking, fans en organisatie van de Ronde van Guangxi. "We zullen dan ook de nodige stappen ondernemen om dit incident af te handelen."

Welke extra maatregelen er nog genomen zullen worden, is nog niet duidelijk. "Ontslag is hoe dan ook niet aan de orde. Het was fout, zeg maar een jeugdzonde." Volgens Vanspeybrouck hebben Thijssen en Mikhels een les geleerd voor hun verdere leven.