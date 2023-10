Remco Evenepoel spreekt nu al duidelijk zijn ambities uit voor de Tour in 2024

Remco Evenepoel kon het dit jaar niet waarmaken in de Giro of de Vuelta door allerlei omstandigheden. Volgend jaar trekt hij voor het eerst naar de Tour.

Remco Evenepoel zette na zijn eindwinst in de Vuelta in 2022 alles op alles om dit jaar voor eindwinst te gaan in de Giro. De Belgische kampioen moest echt opgeven door een coronabesmetting en zette dus maar alles op de Vuelta.

Ook daar lukte het niet voor Evenepoel wat het eindklassement betreft, maar hij won wel drie ritten en het bergklassement. Volgend jaar trekt Evenepoel voor het eerst naar de Tour, waar hij het opneemt tegen Vingegaard, Pogacar en Roglic.

Tour de France

Dit jaar sprak Evenepoel in de Giro en Vuelta als ambitie telkens uit om voor het podium en een ritzege te gaan. Dat lijkt ook volgend jaar in de Tour de ambitie te zijn van de Belgische kampioen.

"Etappewinst zou geweldig zijn" ,zei Evenepoel bij Sporza. "En dan wil ik zien hoelang ik de twee koningen van de Tour, Vingegaard en Pogacar, kan volgen. Dan zien we wel waar het schip strandt in Nice."