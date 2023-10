UCI laat van zich horen en tilt bijzonder zwaar aan racistisch incident met Gerben Thijssen

De UCI heeft van zich laten horen in het racistische incident met Gerben Thijssen en zijn ploegmaat Madis Mikhels. De internationale wielerbond tilt zwaar aan het voorval.

"De UCI veroordeelt met klem het gedrag van renners Madis Mihkels en Gerben Thijssen voor de publicatie van een video op het Instagram-account van Gerben Thijssen van een video met twee foto's van Madis Mikhels die een racistisch en discriminerend gebaar maakt", klinkt het in een statement van de UCI.

"We prijzen de snelle reactie van de ploeg van de twee renners, Intermarché-Circus-Wanty, die besloot hen terug te trekken uit de Ronde van Guangxi en zal nagaan welke disciplinaire maatregelen het zou kunnen nemen naar aanleiding van het incident."

Sancties

"De UCI zal de zaak voorleggen aan de Disciplinaire Commissie vanwege een mogelijke overtreding van het UCI Reglement, waarin staat dat eenieder die door woord of daad een persoon of een groep personen beledigt, discrimineert of denigreert op een manier die de menselijke waardigheid aantast, op gronden zoals ras of etnische afkomst, een disciplinaire maatregel opgelegd krijgt."

"De UCI veroordeelt alle vormen van racistisch en discriminerend gedrag en zet zich, via de UCI-grondwet, het UCI-reglement en haar programma's, in voor het waarborgen van integriteit, diversiteit, inclusie en gelijkheid in het wielrennen", wordt het statement afgesloten.