Uit koers genomen Gerben Thijssen komt nu zelf naar buiten met duidelijke reactie na racistisch incident in China

Geen koers in China voor Gerben Thijssen. De Belg komt nu zelf met een duidelijke reactie op het racistische incident dat Intermarché-Circus-Wanty deed besluiten om hem en ploegmaat Madis Mihkels niet te laten starten in de Tour of Guangxi.

Thijssen en Mihkels hebben een gezamenlijke verklaring op sociale media geplaatst. "Het spijt ons enorm wat gisterenochtend gebeurd is. We beseffen dat onze publicatie op sociale media beledigend en verkeerd was", schrijft het duo.

In een filmpje op de Instagrampagina van Thijssen had Mihkels zijn ogen met zijn vingers in een spleet getrokken. Een racistisch gebaar, zo oordeelden ze bij hun ploeg Intermarché-Circus-Wanty, en ze talmden dus niet om in te grijpen.

De twee renners trekken nu het boetekleed aan. "We voelen ons goed in een multiculturele omgeving, het was nooit onze intentie om iemand pijn te doen. We willen ons verontschuldigen voor ons gedrag en ons gebrek aan opvoeding over de Aziatische cultuur. Deze fout is een belangrijke levensles voor ons beiden."