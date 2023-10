🎥 Jawadde! Sven Nys kan het nog steeds als de besten

Sven Nys had een mooie carrière in het veldrijden. In 2016 hing hij de fiets aan de haak, maar hij bleef actief in het wereldje.

Zo begeleidt hij nu onder andere zoon Thibau naar successen in het veld. Al is het zo dat vader Nys het crossen nog altijd niet verleerd is.

Op een video van de Trek CX Cup op X, voorheen Twitter, laat onze landgenoot aan een groepje zien hoe je over de balkjes moet rijden.

In de rand van de eerste Wereldbekercross in het Amerikaanse Waterloo rijdt Sven Nys ook mee in de Legend Race waar amateurcrossers hun ding kunnen doen.

The CX legend himself, Sven Nys, showing how it's done for the Pro Clinic 💪



