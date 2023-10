Axel Merckx heeft duidelijke boodschap voor Patrick Lefevere na mislukte fusie

De fusie tussen Soudal-QuickStep en Jumbo Visma komt er niet. Volgens Axel Merckx is dat goed nieuws voor velen, ook voor Patrick Lefevere.

Het feit dat de fusie tussen de ploeg van Patrick Lefevere en Jumbo Visma niet doorgaat is voor velen een zegen. Er wordt heel wat menselijk leed en drama vermeden, want veel personeel van Soudal-QuickStep zou zijn job kwijtgespeeld zijn.

Mensen die vaak niet in de spotlights staan, maar wel een grote rol van betekenis hebben in het totaalverhaal van een wielerploeg als Soudal-QuickStep. Maar ook voor Patrick Lefevere is het zeker geen slecht nieuws, als we Axel Merckx mogen geloven.

“Ik zou het intriest en zelfs oneerlijk gevonden hebben mocht Patrick Lefevere het peloton op die manier hebben moeten verlaten na alles wat hij voor het Belgische wielrennen heeft gedaan”, zegt Axel Merckx in La Dernière Heure. “Hij verdient het om door de grote poort te vertrekken.”

Lefevere benadrukte ook telkens de grote rol van Zdenek Bakala. Door diens financiële steun was het team er nog, anders was het allang verdwenen.

“De les van dit alles is in mijn ogen dat er niets beters is dan transparantie. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs te gelden voor de buitenwereld, maar ik vind duidelijkheid intern wel essentieel”, besluit Merckx.