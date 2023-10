Eli Iserbyt verrast met uitleg over enige Amerikaanse cross op Wereldbekerkalender

Zondag wacht in Waterloo de eerste manche van de Wereldbeker. Eli Iserbyt is er in ieder geval helemaal klaar voor.

Deze week regende het klachten van ploegen over het feit dat er maar één cross van belang op Amerikaanse bodem is, waardoor het hele peloton voor amper een uurtje wedstrijd de oversteek over de Grote Oceaan moet maken.

Ook manager Jurgen Mettepenningen van de ploeg van Eli Iserbyt liet weten dat het een fikse investering vraagt, maar dat zijn ploeg eigenlijk niet anders kan dan er aanwezig te zijn. Ook Iserbyt vindt dat hij in Waterloo aan de start moet komen.

“Slechts één cross is jammer, maar ik vind het sop nog steeds de kool waard. De Wereldbeker is een klassement dat we willen binnenhalen met het team. Daarom gaan we met een grote omkadering”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

Het financiële plaatje heeft veel kans om een tegenvaller te worden. “Het is een moeilijke oefening. Winnen is goed, tweede is break-even en vanaf de derde plaats lijden we verlies. Ik denk dat het nog steeds de moeite waard is en ik hoop dat er in de toekomst nog wedstrijden zullen bijkomen.”