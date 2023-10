Ex-wielrenner druk bezig om nieuwe wielerploeg uit de grond te stampen

Het zou wel eens kunnen dat er in 2025 een nieuwe wielerploeg in het peloton opduikt. Ex-renner Filippo Pozzato is daarmee bezig.

De 42-jarige Filippo Pozzato stopte eind 2018 met wielrennen. Hij was 19 jaar profrenner. Op dit moment is hij de organisator van de Giro del Veneto, de Veneto Classic en de gravelkoers Serenissima Gravel.

Allemaal zaken in Veneto, de streek waar hij thuis is. Maar de Italiaan heeft grote plannen en wil die niet beperkt houden tot zijn thuisregio.

“Mijn droom is altijd geweest om een eigen ploeg op te richten, om een team in de WorldTour te hebben”, vertelt Pozzato aan WielerFlits. “Maar het is gewoon heel moeilijk om het geld bij elkaar te krijgen daarvoor.”

De laatste Italiaanse wielerploeg in de WorldTour was Lampre-Merida. Zij stopten in 2016 en UAE Emirates ging verder moet die licentie. “Het is zeker niet onmogelijk, want ik ben er nu mee bezig. Volgende week, als de Veneto Classic achter de rug is, heb ik een meeting met een groot Italiaans bedrijf. En dat bedrijf komt niet uit de regio Veneto.”

Het ziet er naar uit dat de nieuwe ploeg voor 2025 zou zijn, 2024 is een beetje kort dag. Wellicht moet Pozzato er ook als ProTeam aan beginnen, het ziet er niet naar uit dat hij een licentie uit de WorldTour kan overkopen.