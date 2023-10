Goed nieuws: "De Tour de France komt dan wellicht weer naar België'

Het parcours voor de Tour de France van 2024 wordt op 25 oktober bekendgemaakt. Nu al lekken de eerste details voor de editie van 2025 uit.

Op 25 oktober wordt in Parijs in het Palais des Congrès het parcours voor de Ronde van Frankrijk van volgend jaar bekendgemaakt.

Ondertussen zijn Franse kranten al aan het speculeren over de editie van 2025. In 2024 vertrekt de Ronde van Frankrijk in Firenze, dit jaar was Bilbao het vertrekpunt. 2025 zou weer op en top Frans zijn, in het Noorden van Frankrijk, met wellicht Lille als startplek.

Er zouden vier etappes in het noorden van Frankrijk gereden worden zo melden Ouest France en France Bleu Nord. Dat zou ook betekenen dat de Tour weer een passage door België zou kunnen maken.

De Tour de France vertrok in Lille al in 1960 en 1994. Noord-Frankrijk had ook al Duinkerke in 2001 als startplaats. De laatste passage van de Tour de France in ons land was in 2022. Toen startte er een etappe in Binche.