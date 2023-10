Jurgen Mettepenningen deelt klein steekje uit aan Sven Nys over Wereldbeker in Waterloo

De Wereldbeker trekt dit weekend voor één manche naar de VS. Bij de ploeg van Pauwels Sauzen-Bingoal zien ze daar vooral de hand van Sven Nys in.

Terwijl Pauwels Sauzen-Bingoal pas vrijdag naar de VS vertrekt en maandag al terugkeert, terwijl Baloise Trek Lions van Sven Nys maandag al vertrokken is naar Amerika. Ziedaar het verschil hoe de twee ploegen naar de Wereldbeker in de VS kijken.

De cross in Waterloo is aan haar zesde editie toe, maar toch lijkt het een wat eindig verhaal te zijn. Ook Jurgen Mettepenningen van Pauwels Sauzen-Bingoal ziet hoe de publieke belangstelling de laatste jaren terug is gelopen.

"Ik begrijp dat we de oversteek maken, omdat de sponsor van een concurrerende ploeg (Baloise Trek Lions, van Sven Nys nvdr.) daar zijn hoofdzetel heeft, maar voor ons heeft die manche wel een prijskaartje", zegt Mettepenningen bij Sporza.

De ploeg trekt met vier renners en vier personeelsleden naar de VS, een operatie die de ploeg tussen de 20.000 en 25.000 euro kost. "Zij komen daar thuis en kunnen er rekenen op materiaal en personeel. Wij moeten alles overvliegen."