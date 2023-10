Ook dat kan er nog bij voor ploeg van Van Aert: extra dubbele triomf aan eind succesjaar, ereplaats voor Arnaud De Lie

Wat een jaar is het al geweest voor de ploeg van Wout van Aert. Er is zelf nog een dubbele triomf bijgekomen, met de ritzege voor Kooij en de eindzege voor Vader in de Tour of Guangxi.

De slotetappe van de Tour of Guangxi was voor vele WorldTour-ploegen de laatste wedstrijddag op de koersfiets in 2023. Van en naar Guilin werd nog ruim 168 kilometer gereden, met de verwachte massasprint aan het einde. Een kolfje naar de hand van Olav Kooij, die Molano (UAE) en Ethan Hayter (INEOS) klopte in de sprint. DE LIE DOET NIET MEE VOOR ZEGE Arnaud De Lie slaagde er niet in om echt mee te doen voor de overwinning. Het goudhaantje van Lotto Dstny plaatste zich wel tussen het sprintersgeweld en dat leverde uiteindelijk een zevende stek op. Zijn vierde plek uit de openingsetappe blijft dus zijn beste resultaat in de Chinese rittenkoers. Ondertussen kan bij Jumbo-Visma de pret niet op, want naast de ritzege van Kooij kan het ook de eindzege van Milan Vader vieren. De Nederlander houdt in het eindklassement zes seconden voorsprong over op Rémy Rochas en elf seconden op nummer 3 Ethan Hayter.