Philippe Gilbert ziet Belgische ploegmaat van weleer terug en dat brengt een schitterende herinnering naar boven

Het terugzien van één van zijn Belgische ploegmaats doet Philippe Gilbert enorm deugd. Zeker omdat dan ook een herinnering aan één van de exploten uit de recente Belgische wielergeschiedenis automatisch naar boven komt.

Philippe Gilbert heeft op zijn X-account een veelzeggende foto en tekst geplaatst. "Ik ben terug op de Philippe Gilbert juniors, waar ik mijn trouwe ploegmaat Jelle Vanendert tegenkom." In 2010 en 2011 reden deze twee heren samen bij Lotto.

De Philippe Gilbert juniors, dat is overigens een wielerwedstrijd voor junior ter ere van 'Phil', zoals de naam doet vermoeden. Maar even de aandacht houden bij de hereniging tussen Gilbert en Vanendert. In hun laatste jaar als ploegmaats behaalde die laatste zijn grootste overwinning ooit.

Retour sur la Philippe Gilbert juniors ou j’ai revu mon fidèle équipier @jellevanendert . Sa victoire au Plateau de Beille dans les Pyrénées reste un moment émouvant pour moi. Vous vous en souvenez? pic.twitter.com/fHYQuERuat — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) October 17, 2023

"Zijn zege in de Pyreneeën op Plateau de Beille blijft een aangrijpend moment voor mij", verwijst Gilbert naar dat stukje Tourgeschiedenis.