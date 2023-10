Zdenek Stybar komt met groot nieuws op de proppen: "Het zou saai zijn als we alles kunnen plannen, niet?"

Zdenek Stybar: driemaal wereldkampioen veldrijden, succesvol ex-Quick-Stepper en nu groot nieuws de wereld insturend. Zijn wielercarrière zit er helemaal op.

Een verrassing is het niet, want de Tsjech had al aangegeven dat de Tour of Guangxi wellicht zijn laatste wegwedstrijd zou worden. Na een pak blessurelast had 'Styby' het moeilijk om een nieuwe ploeg te vinden. Het blijft wel belangrijk nieuws dat hij zijn fiets aan de haak hangt.

Met een Instagrampost neemt Stybar alle twijfel weg. "Dit is het dan geweest. De laatste WorldTour-koers van mijn carrière. Niet echt de manier waarop ik het verwacht had, maar het leven zou saai zijn als we alles kunnen plannen, niet?"

"Nu is het tijd om te denken aan de toekomst", richt de man die dit jaar voor Jayco-AlUla reed de blik vooruit. Dat doet hij schijnbaar met goede moed, want hij drinkt er alvast een biertje op.