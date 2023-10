Dit is voor José De Cauwer het mooiste wielermoment van 2023

2023 zit er zo goed als helemaal op voor het wegwielrennen. En dus wordt het tijd om jaaroverzichten te maken.

In 2023 werden de wielerfans opnieuw enorm verwend. In heel wat koersen waren ook Belgen die meestreden voor de overwinningen en het is dan ook uitkijken waar zij allemaal in de jaaroverzichten zullen eindigen.

Toch gaat José De Cauwer naar Mathieu van der Poel om zijn moment van het jaar te kiezen. Niet in Vlaanderen of op het WK in Glasgow, maar wel in Sanremo.

“De aanval van Mathieu van der Poel bovenop de Poggio steekt er bij mij bovenuit qua prestatie. Tien jaar lang werd gezegd dat een renner daar niet meer zou kunnen wegrijden. Maar Van der Poel bewees - op een gelijkaardige manier zoals op het WK - het tegendeel”, klinkt het op Sporza.

Ook op het WK deed de Nederlander zo’n huzarenstukje nog eens over. “Wat een geweldige titanenstrijd hebben we daar gezien? Met een indrukwekkende Van der Poel die opnieuw wegreed op een moment dat niemand het nog mogelijk achtte.”